Napoli – Divisione delle prime 5 giornate tra Sky e DAZN

La questione diritti TV è una vicenda molto calda nel calcio di oggi. Sono la prima fonte di entrate economiche per i club e i tifosi sono costretti a pagare sempre di più per poter guardare le partite della propria squadra. Anche quest’anno, i due broadcast che ospiteranno i match della Serie A sono Sky e DAZN. Quest’ultimo trasmetterà tutte le partite del nostro campionato mentre la prima soltanto 3 incontri a giornata. Nel dettaglio, ecco come seguire le prime 5 gare del Napoli in TV:

Lunedi 15 agosto – 18:30 – Hellas Verona vs Napoli – DAZN

vs Napoli – Domenica 21 agosto – 18:30 – Napoli vs Monza – DAZN

– Domenica 28 agosto – 20:45 – Fiorentina vs Napoli – DAZN

vs Napoli – Mercoledì 31 agosto – 20:45 – Napoli vs Lecce – DAZN

– Sabato 3 settembre – 20:45 – Lazio vs Napoli – DAZN/Sky