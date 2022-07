Dalla Turchia – Accostato al Napoli, Szalai finisce nel mirino del PSG

Il Napoli in fase di mercato non dovrà farsi trovare impreparato di fronte ad un possibile addio di Kalidou Koulibaly. Secondo le news che arrivano dalla Turchia, il difensore del Fenerbahce Attila Szalai è seguito anche dagli azzurri, ma recentemente sarebbe finito nel mirino del PSG. I parigini starebbero cercando un sostituto di Kimpembe, nel caso quest’ultimo dovesse andare via: la situazione è molto simile a quella dei partenopei, che si guardano intorno per un ricambio in vista di un addio del proprio centrale più forte.

Fonte: Fanatik.