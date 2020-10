Termina a reti bianche la sfida di Serie A delle ore 18 tra Genoa e Inter. I nerazzurri sono risultati poco incisivi finora e hanno concesso anche qualcosina agli avversari in ripartenza. Molto nervoso Lautaro Martinez, che ha fallito una buona occasione per portare in vantaggio i suoi, ma nel complesso è stato poco concreto insieme al compagno d’attacco Lukaku.