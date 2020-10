Fiorentina – Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Iachini e Ranieri

La terza giornata della serie A parte da Firenze con i Viola che sfideranno la compagine genovese guidata da Claudio Ranieri. I viola sono reduci dalla sconfitta rocambolesca di Milano per 4-3 e con 3 punti all’attivo guadagnati contro il Genoa. La Sampdoria invece non ha ancora trovato la via della vittoria con due sconfitte. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella