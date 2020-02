Quando Griezmann si innamorò dell’urlo “The Champions”

Domani sera Antoine Griezmann debutterà al San Paolo, in Napoli-Barcellona, match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Ma il francese, acquistato in estate dai blaugrana, non troppo tempo fa non rinunciò a mostrare apprezzamento verso il pubblico azzurro.

Come riportato in foto di cui sopra, infatti, Griezmann commentò un post Instagram della SSC Napoli in cui attivando il volume è possibile ascoltare l’assordante urlo “The Champions”. Il numero 7 del Barcellona postò delle emoticon “innamorate” dell’atmosfera partenopea.