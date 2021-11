L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 12° giornata di Serie A

Terminati i turni delle coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A e di fantacalcio. La dodicesima giornata partirà questa sera con Empoli-Genoa e terminerà domenica sera con il big match tra Milan e Inter. Anche per questa giornata la nostra redazione ha individuato 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da consigliare ai fantallenatori, oltre alla nostra consueta top 11.

PORTIERI

Reina: La Lazio sembra essere in ripresa dopo le gare contro Fiorentina, Atalanta e Marsiglia, e domenica ospita all’Olimpico la Salernitana, orfana molto probabilmente di Ribery, e potrebbe essere una buona occasione per tenere la porta blindata.

Musso: L’Atalanta nelle ultime settimane non ha mai chiuso una partita senza subire reti, ma contro il Cagliari ultimo in classifica potrebbe essere la volta buona per tornare a portare un clean sheet.

Rui Patricio: La Roma è molto altalenante, ma viene da un pareggio in Conference League e una sconfitta contro il Milan che gridano vendetta. Per questo motivo, la gara a Venezia potrebbe essere quella giusta per ripartire senza subire gol.

DIFENSORI

Maehle: La Dea sarà ospite del Cagliari e l’esterno danese di Gasperini non ha ancora convinto questa stagione. Questa potrebbe essere la gara giusta per portare qualche bonus etornare a far vedere ciò che di buono aveva fatto lo scorso anno.

Nuytinck: L’Udinese al Friuli è sempre una squadra ostica da affrontare, grazie ad una difesa granitica che subisce poche reti tra le mura amiche. Il difensore olandese è spesso garanzia di buoni voti e chissà, magari su un calcio da fermo potrebbe trovare la rete contro il Sassuolo.

Mario Rui: Il Napoli è una macchina perfetta fino a questo momento e il terzino portoghese è un’arma in più per Luciano Spalletti. Contro il Verona al Maradona potrebbe trovare un assist, anche perchè spesso sta sfiorando la rete e potrebbe, prima o poi, trovarla.

Acerbi: La Lazio affronta all’Olimpico la Salernitana e il difensore campione d’Europa, autore di prove altalenanti fino a questo momento come tutti i biancocelesti, potrebbe rifarsi domenica.

Karsdorp: Il terzino olandese della Roma spinge molto ed è in gran forma, contro il Venezia potrebbe portare qualche bonus al fantacalcio, che per ora scarseggiano.

CENTROCAMPISTI

Veretout: Il centrocampista francese della Roma era considerato un top all’asta iniziale, ma è reduce da un inizio stagione molto negativo, tranne le prime due gare. Ha anche sbagliato il suo primo rigore con la maglia giallorossa contro la Juventus e a Venezia vuole rifarsi.

Anguissa: Il camerunense è la vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. Il Napoli affronterà il Verona al Maradona in quella che si preannuncia una gara equilibrata e molto fisica, arma importante del centrocampista di Spalletti. Potrebbe garantire, come ha sempre fatto fino ad ora, un voto molto alto.

Cataldi: Partito in sordina, sta pian piano prendendosi il posto da titolare al posto di Leiva al centro del campo. Contro la Salernitana potrebbe dire la sua, considerando anche le sue capacità sui calci da fermo.

Pereyra: Il ‘Tucu’, rigorista dell’Udinese, potrebbe tornare al gol contro il Sassuolo. Grandi capacità di inserimento e anche un bel tiro dalla distanza potrebbero portare qualche bonus.

Pasalic: Il centrocampista croato dell’Atalanta è in gran forma, tanto da aver convinto Gasperini a schierarlo dall’inizio praticamente ogni giornata. A Cagliari potrebbe essere la gara giusta per trovare il gol.

ATTACCANTI

Caicedo: L’ecuadoriano sta piano piano tornando in forma dopo l’infortunio di inizio stagione e lo sta facendo a suon di ottime prestazioni in cui ha trovato un gol e un assist contro il Torino e ha guadagnato un rigore nella scorsa giornata contro lo Spezia. Grazie anche all’infortunio di Destro sarà titolare contro l’Empoli e potrebbe dare una mano alla squadra di Ballardini nello sbancare il Castellani.

Beto: Anche lui è una sorpresa di questo inizio stagione. 3 gol già per lui e contro il Sassuolo potrebbe ripetersi, considerando che la squadra di Dionisi concede molto.

El Shaarawy: Partito dietro Mkhitaryan nelle gerarchie di Mourinho, il ‘Faraone’ sta convincendo il tecnico portoghese a puntare su di lui al posto dell’armeno a suon di prestazioni convincenti. Reduce anche da due reti consecutive contro Milan e Bodo Glimt.

Caputo: Un po’ deludente rispetto alle aspettative iniziali, l’attaccante della Sampdoria vuole rifarsi e lo potrà fare a Marassi contro il Bologna, squadra che fuori casa ha sempre faticato.

Belotti: Il ‘Gallo’ è tornato da poco dall’infortunio e ha già trovato la rete contro la Sampdoria. Nella trasferta di La Spezia può dire la sua e ripetere un’altra rete.

TOP 11