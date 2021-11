Tramite dei post su Instagram l’attaccante azzurro Victor Osimhen ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il ritorno allo stadio Maradona dei gruppi organizzati. L’attaccante azzurra si mostra felice, consapevole che gli ultras potranno dare una mano in più al Napoli, spesso condizionato dal non ricevere molto il supporto adeguato del tifo nei match casalinghi.

Ecco i post del numero 9 azzurro