PAGELLE MN – Il Napoli non si ferma più, Osimhen e compagni allungano in classifica

E’ terminata la sesta giornata di Serie A, con il successo del Napoli al Maradona contro il Cagliari per 2a0: di seguito le pagelle.

Ospina: Questa sera il portiere azzurro è stato un tifoso non pagante, zero tiri in porta. Non si ricordano particolari interventi del colombiano, una serata di relax. 6

Mario Rui: Il laterale portoghese con Spalletti pare essere tornato al top. Diagonali, anticipi e sovrapposizioni, questo Mario Rui non fa rimpiangere il terzino sinistro tanto ricercato. 7

Rrhamani: Si è preso il posto di Manolas, insieme a KK ormai forma una coppia che da sicurezza a tutti. Ottimo gara. 6

Koulibaly: Il Comandante ennesima prova da leader in campo e non solo. Mancano le parole per uno che ormai è uno dei migliori al mondo da anni. 6.5

Di Lorenzo: Buona gara, sbaglia qualche cross di troppo, appare un po stanco e meno lucido rispetto al solito, ma nel complesso buona gara anche per lui. 6

Fabian Ruiz: Insieme ad Anguissa il valore aggiunto a questo Napoli, ennesima prova di un giocatore trasformato in positivo. Stiamo assistendo alla miglior versione dello spagnolo da quando è arrivato. 6,5 ( Demme SV)

Anguissa: Mancano gli aggettivi per questo ragazzo. E’ ovunque in mezzo al campo, recupera palloni, verticalizza e aiuta i compagni. Gioca da un mese nel Napoli, ma sembrano anni. Faro di questo Napoli. 7

Politano: Primo tempo frizzantino per il laterale, ottima prova anche in fase difensiva. Aiuta e si propone in attacco. 6,5 (Lozano: il messicano entra e diventa una spina nel fianco della difesa avversaria. 6)

Zielinski: Sta crescendo di condizione e si vede, piano piano si rivede quel fenomeno in mezzo al campo. Oggi molto bene. 6.5 (Elmas: entra bene, si rende pericoloso in un paio d’occasioni 6)

Insigne: Leader. Fuoriclasse. Capitano. Il 24 è l’arma in più di questo Napoli, ennesima prova da applausi. 6,5 (Ounas SV)

Osimhen: E’ esploso definitivamente, segna e fa giocate da fuoriclasse. Ci si affida sempre a lui, farà strada. 7,5 (Petagna Sv)

All. Spalletti 6,5