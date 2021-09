Moviola MN – Netto il penalty. Tre gialli, rischiano Strootman e Insigne. La direzione di Piccinini

Il Napoli batte il Cagliari in casa e fa 6 su 6 in campionato. Direzione di gara tranquilla, come lo è da diverse partite a questa parte, per l’arbitro di giornata, il signor Piccinini. Analizziamo tutte le situazioni:

I gol: netto il rigore che vale il raddoppio

Gli azzurri la sbloccano all’11’ con Osimhen, tutto regolare sull’assist di Zielinski. Al 56′ viene concesso un rigore per fallo sul nigeriano da parte di Godin, che entra fuori tempo in scivolata prendendo nettamente le gambe dell’avversario. Trasforma Insigne per il 2-0.

I gialli

Sono tre i cartellini totali estratti dall’arbitro. Tocca prima a Walukiewicz, per fallo in scivolata su Zielinski, poi ad Osimhen, per plateale simulazione dopo un leggerissimo contatto in area con lo stesso Walukiewicz, e infine ad Elmas, che travolge in scivolata Marin.

Al 23′ Mario Rui interviene in ritardo su Nandez, ma non in una zona di campo pericolosa, dunque Piccinini lo risparmia dal cartellino. Cinque minuti più tardi Strootman, al secondo fallo, poteva essere ammonito per fallo su Politano. Mentre alla mezz’ora Insigne rischia il giallo intervenendo a gamba alta su Zappa.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Piccinini 6: Gestione buona, non perfetta nei falli ma nelle decisioni che contano non viene meno.

Assistenti e VAR 6.