Continua la rubrica di “Riflettori puntati”, dedicata alla squadra che affronterà il Napoli ogni giornata, ma anche a un giocatore che può fare la differenza.

Domani alle 18:30 gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo per affrontare la Sampdoria di D’Aversa, una squadra esperta costruita per la salvezza.

I blucerchiati hanno diversi profili d’esperienza, a partire dalla coppia d’attacco: Quagliarella-Caputo sarà un bel banco di prova per la difesa azzurra, anche perché la coppia si sta amalgamando ogni giorno che passa.

Ma il nostro focus riguarda il giovane talentino della squadra ligure: Damsgaard. Il giovane danese si deve ancora sbloccare in questa stagione per diversi motivi.

Innanzitutto, D’Aversa lo schiera largo a sinistra nel 4-4-2, dove deve fare un gran lavoro in fase difensiva per aiutare Augello nei ripiegamenti. Questo lavoro, misto alla sua posizione in campo, lo rende un po’ meno prolifico sotto porta.

Ma il talentino danese, capace di saper giocare in tutti i ruoli d’attacco, ha voglia di iniziare ad essere decisivo, in modo da continuare la sua crescita dopo un Europeo sensazionale per lui e per la Danimarca:

Come dicevamo, il giovane danese è solo uno delle armi che ha a disposizione D’Aversa; infatti, il trio Candreva-Quagliarella-Caputo è di tutto rispetto.

Inoltre, la squadra blucerchiata, grazie al suo agire di rimessa, almeno al momento ha portato a casa 5 punti, non sfigurando per nulla contro squadre come Milan, Inter e Sassuolo.

Insomma, il Napoli dovrà cercare di superare una squadra ostica su un campo difficile e non sarà per nulla facile, anzi ci vorrà un’altra impresa degli azzurri.