Gazzetta contro Allegri: “Senza gioco. Ricorda la Roma con Mourinho”

Dopo la caduta della Juventus al Maradona per mano del Napoli di Calzona, dai quotidiani arrivano le critiche per Massimiliano Allegri.

In particolare da La Gazzetta dello Sport:

“Una passività inspiegabile con la qualità della rosa. Viene in mente la Roma di Mourinho che non scappava e ripartiva, poi De Rossi le ha insegnato a giocare e ad attaccare, sfruttando la qualità in casa“.

“Il sospetto forte è che potrebbe accadere anche a questa Juve. Cinque minuti dopo aver proposto il tridente Chiesa-Vlahovic-Yildiz, Chiesa ha fatto gol. Max non lo vede a destra, ma a destra è stato il miglior giocatore dell’Europeo. Nella serataccia al Maradona forse il gol di Chiesa è una pepita d’oro da far fruttare”.