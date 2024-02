CdS – Kvara, Mazzarri ha la chiave per aprire la gabbia: contro il Milan nuovo ruolo per il georgiano

In occasione del big match in cui si affronteranno Milan e Napoli domenica sera (ore 20.45) allo stadio San Siro, l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa luce su uno dei probabili protagonisti di questa gara: Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano spera di ritrovare la continuità che lo ha contraddistinto la scorsa prima metà di stagione. Intanto Mazzarri studia un nuovo ruolo per lui: “Questa seconda stagione da stella e non più cometa all’improvviso. Walter va in giro per televisioni da un po’ a ripetere che Kvara dovrebbe giocare più dentro il campo (come gli spiegava già Spalletti); più trequartista che esterno sinistro puro del tridente, più libero e meno totem al contrario dei difensori e dei centrocampisti, dei raddoppi e delle gabbie.

“Ebbene, domenica lo ha ribadito e poi da lunedì s’è messo a lavorare: tante sedute d’allenamento a far recitare al suo gioiello la parte del trequartista. Kvaratskhelia rifinitore unico dietro la punta con il 3-5-1-1 oppure in coppia con Politano alle spalle del centravanti. E d’accordo, il modulo anti-Milan non è ancora stato battezzato definitivamente, ma la chiave di Mazzarri per aprire la gabbia è in tasca” continua il quotidiano sportivo.

Il Napoli è alla ricerca della rivincita, dopo l’ultima sconfitta a San Siro (ai quarti di Champions League) e anche Kvara vuole farsi perdonare qualcosa: “A San Siro, l’ultima volta, non è stata esattamente bella: sconfitta ad aprile 2023 nell’andata degli ottavi di Champions e gol divorato in apertura di serataccia proprio da lui. Cose che capitano. Meglio ricominciare dal capolavoro a giro nel quale ha avvolto il Verona, no? Meglio ricominciare da tre. Cioè dalla trequarti, fantasia al potere e inversione netta”.