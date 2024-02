Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

In merito all’esclusione dalla lista Champions League di Piotr Zielinski, in occasione della doppia sfida col Barcellona, il quotidiano sportivo apre così: “Il Napoli ha escluso Zielinski dalla lista Champions, così come Dendoncker. L’ultimo strappo dopo la Pec dell’Inter. Al polacco resta il campionato, poi sarà addio”.