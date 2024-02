CdS: “C’è modo e modo per divorziare, quello scelto tra il Napoli e Zielinski è il peggiore”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa luce sul caso Zielinski e la sua esclusione dalla lista Champions in occasione della doppia sfida agli ottavi di finale contro il Barcellona.

“C’è modo e modo per divorziare, quello scelto tra il Napoli e Zielinski è il peggiore. Dopo otto anni in azzurro, 355 presenze, mai meno di 36 a stagione in campionato, e cinquanta gol, il nazionale polacco è escluso dalla lista Uefa, cioè è tagliato fuori dagli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona” scrive il quotidiano sportivo.

Per la testata sportiva, la decisione da parte del club azzurro è una decisione inaudita, soprattutto dal punto di vista tecnico: “Zielinski è uno dei calciatori azzurri di maggior classe e in ogni caso quello con più esperienza internazionale. E perché il club arriva alla fase finale della competizione europea con una dotazione di centrocampisti che, al più, potrebbero considerarsi rincalzi del polacco. Che, è vero, ha rifiutato il rinnovo del contratto, avendo raggiunto un accordo con l’Inter per la prossima stagione. Non pare questa, tuttavia, una ragione sufficiente per giustificare ciò che troppo somiglia a una ritorsione. Non solo perché otto anni di militanza altamente professionale avrebbero suggerito ben altro epilogo. Ma perché separazioni così traumatiche purtroppo raccontano un metodo che non giova né all’immagine del club né allo spirito sportivo richiesto al gruppo“.