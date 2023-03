Cies – Kvaratskhelia terzo nella classifica degli assistmen Under 23 e nella top-ten in quella assoluta

Il CIES Football Observatory Weekly Post n. 412 esamina i dati WyScout sugli assist realizzati da giocatori in 75 campionati in tutto il mondo negli ultimi 365 giorni. Tale studio pondera il numero di assist con il coefficiente sportivo delle partite disputate. Kevin De Bruyne si è dimostrato vincitore davanti a Ousmane Dembélé e Lionel Messi. Dejan Kulusevski è il miglior giocatore U23 con 12 assist e un punteggio ponderato di 13,8. Lo svedese si colloca al sesto posto nella classifica generale davanti a Bukayo Saka (Arsenal), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Dominik Szoboszlai (RB Lipsia) e al duo del Real Madrid Vinícius Júnior e Rodrygo Goes.