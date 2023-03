La Repubblica – Lozano out contro l’Atalanta! Spalletti vuole preservarlo per la Champions

L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano Lozano non sarà presente domani a causa di un risentimento muscolare. Il messicano ha svolto esercizi specifici in palestra e si è dovuto fermare. Spalletti non vuole correre il rischio di utilizzarlo nella partita contro l’Eintracht, mercoledì prossimo. Sarà Matteo Politano ad affrontare la sfida cercando una prestazione eccellente. Negli ultimi tempi ha spesso perso il ballottaggio dal primo minuto, quindi l’incontro con l’Atalanta rappresenta un’opportunità da sfruttare al meglio in vista delle ultime tre settimane di una stagione entusiasmante per tutto il Napoli.