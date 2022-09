CdS – Grande momento per Zielinski, domani proverà ad illuminare Milano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su Milan-Napoli, in particolare su Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano la purezza del suo talento e la raffinatezza di un patrimonio tecnico raro hanno sempre autorizzato a pensare e a dire che fosse lui il potenziale fuoriclasse del Napoli, ma la tendenza alle pause e soprattutto un atteggiamento troppo morbido ne hanno sempre rimandato la consacrazione. Quest’anno però oltre all’architetto e all’artista si è messo a fare anche l’operaio: fantasia più forza da mediano. Super mix: un giocatore completo, trasformato, decisivo con tale continuità da essere definito un leader. E poi la chiave tattica imprescindibile della squadra: mezzala o trequartista lo dice lui, lo decidono lui e il gioco e la storia cambia. E poi: gol, assist e la personalità di battere un rigore con il Liverpool sullo 0-0 e di ripetersi con i Rangers. Due volte: i famigerati errori di Glasgow che restano e fanno riflettere sui tiratori ma che non macchiano mica una prestazione straordinaria. Non resta che accendere anche San Siro.