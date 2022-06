Oggi Il Mattino scrive della volontà della Cremonese di rinnovare il prestito di Gianluca Gaetano, idea che il Napoli pare aver rifiutato:

“Le telefonate con Monza, Cremonese (che, però, vorrebbe ancora Gaetano per un altro anno di prestito ma il Napoli ha detto di no) e Sampdoria sono all’ ordine del giorno. Il mercato è appena iniziato e il ds Giuntoli pensa a una cessione a titolo definitivo per l’algerino”.