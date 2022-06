Alessio Zerbin, attaccante classe 1999 di proprietà del Napoli, verrà valutato dal club azzurro durante il ritiro per capire se tenerlo o girarlo in prestito.

Intanto però, TuttoSport ho deciso di raccontare la sua storia, di come il giocatore partendo dall’oratorio di Santa Rita è riuscito ad esordire nella Nazionale di Roberto Mancini.

“I primi calci al pallone arrivano nell’oratorio di Santa Rita, a Novara, prima di entrare a otto anni nel settore giovanile dell’Inter, che poi lo scarta costringendolo a ripartire da zero. Al Suno, in Prima Categoria, a 15 anni tradisce l’età per la disinvoltura con cui gioca. Se ne accorge il Gozzano che lo acquista nel 2014. Zerbin su quella fascia corre e lo fa bene, scartando i difensori avversari e mangiandosi il campo. Esordisce in Serie D con la maglia gozzanese e scrive la storia, firmando una tripletta nella sfida contro il Ligorna e diventando il primo giocatore a riuscirci in D con quella maglia. Il Napoli se ne accorge e lo acquista a gennaio 2017, prestandolo poi in Serie C. Arriva al Forsinone, dove Mancini lo nota e lo convoca in Nazionale. L’ obiettivo adesso è ritagliarsi uno spazio anche nella sfida di domani contro l’Inghilterra.”