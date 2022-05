Tuttosport – Ospina confermato titolare nel match contro il Torino. Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle probabili scelte di Spalletti per il match contro il Torino. Secondo il quotidiano oggi toccherà di nuovo ad Ospina difendere la porta del Napoli e sarà la 29esima volta da titolare, sulle 33 convocazioni di questo campionato. Andrà in panchina Meret e sarà per lui la 23esima volta rispetto alle sole 6 partite giocate dal primo minuto. Ciò perchè il colombiano si è conquistato la stima del coach e Meret è rimasto fuori nuovamente, dopo le panchine con Ancelotti e Gattuso. Nella stagione scorsa ha giocato titolare solo 22 volte ed in quella dell’anno precedente in appena 21 partite. Perché nessuno ha mai puntato su di lui? Il club se lo sta chiedendo ed il grossolano errore commesso quest’anno ad Empoli, poi, ha ampliato l’incertezza sulla sua riconferma come titolare della squadra. Il ds Giuntoli nel frattempo sta esercitando una corte discreta al 33enne leader nato a Medellin, soprattutto adesso che il cartellino sta per tornare nelle mani del calciatore.