CdS – Lozano decide il suo futuro, permanenza in azzurro probabile per il messicano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro in maglia azzurra di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano il messicano ha riscoperto il desiderio di starsene a Napoli. Il suo acquisto è costato 40 milioni di euro. Solo uno è risultato più costoso del suo, quello di Victor Osimhen. Proprio l’onerosa cifra investita per il messicano rappresenta un po’ un tormento per lo stesso. Una stagione, questa, definita disgraziata, per alcuni motivi legati ad infortuni. Il momento è però positivo per Hirving Lozano che insegue una affermazione totale, in un ruolo che gli appartiene e che sente esattamente suo. Poi, c’è l’idea nuova: un anno interamente sulla fascia sinistra, la corsia che gli è stata spesso occupata da Insigne. L’addio di Insigne dunque può dargli più spazio sulla fascia sinistra, ruolo in cui gli piace giocare e che lo stuzzica molto.