Come riportato da Il Mattino, il Napoli è la squadra che ha finora conquistato il maggior punteggio fuori casa, con solo una sconfitta contro l’Inter, quattro pareggi e undici vittorie per un totale di 37 punti. Al Maradona la storia è diversa: quattro sconfitte, due pareggi e nove vittorie per 29 punti in totale.

Mancano solo 7 partite alla fine del campionato e la squadra di Spalletti dovrà giocarne 4 in casa. Per questo motivo gli azzurri dovranno sfruttare al massimo il fattore casalingo, soprattutto nelle partite contro Roma e Fiorentina, entrambe in lotta per un posto in Europa League.

La spinta del pubblico sarà fondamentale e i tifosi stanno continuando a dimostrare il loro sostegno: i biglietti per la partita contro la Roma, infatti, sono quasi tutti esauriti.