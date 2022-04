Buone notizie per Spalletti, che dopo un lungo stop recupera Alex Meret, che torna ad allenarsi in gruppo. Il portiere azzurro sarà a disposizione per la sfida di domenica al Maradona contro la Fiorentina, ma al momento sarà solo il vice di Ospina.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, ancora nulla da fare. Di Lorenzo, Petagna e Ounas hanno svolto lavoro personalizzato, ma quest’ultimo potrebbe rientrare ufficialmente nei prossimi giorni, dando così al tecnico azzurro una più ampia scelta per le corsie esterne alte.