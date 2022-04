Durante un’intervista Giancarlo Antognoni, ex numero 10 della Nazionale, ha parlato di come Spalletti stia dimostrando quello che vale, con poche chiacchiere e tanta sostanza. Ha sottolineato il suo buon lavoro con i giocatori, in particolare con Zanoli il cui esordio è stato positivo, indice di come il tecnico azzurro sia stato in grado di lavorare con pazienza.

Antognoni ha, inoltre, parlato dello scudetto con le seguenti parole:

“Se vedo il calendario, penso che l’inter possa avere un pizzico di vantaggio rispetto anche al Milan. Se, però, vedo i risultati e penso che anche il Bologna ha fermato i rossoneri, vuol dire che davvero tutto è possibile ancora.”