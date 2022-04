Gianfranco Zola, trovatosi a Londra per commentare la partita tra Chelsea e Real Madrid, ha parlato anche del campionato di Serie A e delle tre squadre in lotta per lo scudetto.

L’ex attaccante azzurro, inoltre, ha fatto notare come la squadra di Spalletti sia la rosa più equilibrata, con qualità in attacco, un buon centrocampo e un’ottima difesa.

Ecco le sue parole:

“Adesso per lo scudetto vediamo uno sprint a tre squadre, ma fino alla scorsa settimana potevano essere quattro i club coinvolti e qualche tempo fa anche cinque. Il livello di competitività si è alzato notevolmente e in Serie A si gioca meglio che in passato. Sulla qualità del gioco le nostre squadre sono cresciute, ma in Premier e in altri campionati il ritmo è diverso: molto più alto.”