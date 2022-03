CorrSera – Spalletti carica l’ambiente e coccola Lorenzo Insigne

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Napoli e Udinese. Secondo il quotidiano la vittoria al Maradona manca da gennaio, oggi contro l’ Udinese il Napoli è obbligato a prendere 3 punti per continuare a inseguire l’ ambizione dello

scudetto. Spalletti cerca di caricare l’ambiente: siamo quattro squadre, ciascuna ha il 25% di possibilità. Nove partite, nove pagine di storia, da scrivere e raccontare, così le ha definite l’ allenatore. La storia che passa dallo stadio di casa, dove mette il gruppo al centro del villaggio. Il richiamo di mister Luciano: il talento non basta, serve continuità. La formazione è già decisa, con il ritorno di Insigne dal primo minuto. Con lui ho soltanto un problema, a giugno andrà via: Spalletti coccola il suo capitano prima dell’ avviso: liberiamo la qualità, non dobbiamo giocare con il freno a mano tirato.