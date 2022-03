Gazzetta: con Osimhen, il Napoli fa mezzo punto in più a partita

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della differenza di media punti tra il Napoli con Victor Osimhen e senza:

“Con il nigeriano in campo la squadra ha una media di 2,26 punti che la proietta a quota 86, che dovrebbero bastare per vincere questo scudetto. Senza il centravanti africano la media punti degli azzurri crolla a 1,7 vale a dire vale una classifica di mezzo più o meno anonima. Questo dà il peso dell’ investimento più oneroso dell’ epoca del presidente Aurelio De Laurentiis (oltre 70 milioni a bilancio, dei quali 50 realmente spesi con il Lilla). La crescita di Osimhen rischia di metterlo a fine stagione, specie se finirà in crescendo, al centro del mercato a cifre da capogiro”.