CdS – Lautaro e Dzeko favoriti su Sanchez! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Inter in vista del match di domani contro il Napoli. Secondo il quotidiano ci sono tre reali ballottaggi, uno per reparto, ma è il dubbio in attacco quello sul quale lavorerà di più Simone Inzaghi: Lautaro e Dzeko dovrebbero cominciare la partita a Napoli, nonostante lo slancio guadagnato da Sanchez dopo il gran gol in Coppa Italia. Mentre a destra ci sarà Dumfries e la difesa verrà completata da Dimarco. A proposito, Bastoni comunque squalificato sabato è in fase di miglioramento dopo la distorsione alla caviglia accusata martedì contro la Roma. Ieri il centrale si è limitato alle terapie. Tra cinque giorni contro il Liverpool, negli ottavi di Champions League, potrebbe essere rimesso al proprio posto. Filtra un moderato ottimismo, in questo senso, da Appiano Gentile. Mentre si lavora a una riduzione delle due giornate di stop in campionato, facendo così saltare a Bastoni solo il Napoli per poi averlo contro il Sassuolo. Nel mezzo, appunto, la notte di San Siro contro i Reds che vale mezza qualificazione. Nonché la presa di contatto dell’ Inter con la fase a eliminazione diretta della Champions, che manca da dieci anni.