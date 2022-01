Oggi Il Mattino ha scritto della situazione del possibile rinnovo di Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023:

“Il Napoli intende dargli il massimo, contando sul loro grande potenziale a lungo termine. Sull’altro versante questa disponibilità viene apprezzata. Anche per questo motivo soprattutto Fabian in questi mesi non ha mai dato adito alle ricorrenti notizie di mercato sul suo conto. Lui è sempre rimasto tranquillo al suo posto, concentrato a dare il massimo con Spalletti”.