Il Napoli di Spalletti dimostra di avere la panchina lunga e ieri sera ha attuato il sacco di Varsavia, con il Napoli 2.0. Gli azzurri, anche senza alcuni titolari, dimostra di essere una squadra con carattere, capace di ribaltare la partita e piena di alternative.

Infatti, questa squadra ha dimostrato di avere la panchina lunga, anche ieri sera: nonostante l’improvviso svantaggio, gli azzurri, con i vari Elmas, Petagna e Lozano, ha dimostrato di non perdere mai la testa, mantenendo il possesso palla e affondando, senza successi all’inizio, ma nella ripresa i goal sono arrivati.

Lozano ha dimostrato di avere degli strappi che sanno allungare la squadra, a differenza di Elmas, che ha puntato poco il suo avversario, rischiando poco, insieme all’altro membro della catena di sinistra, Juan Jesus, mentre a destra, il messicano e Di Lorenzo hanno davvero spinto tanto.

Demme e Lobotka sembrano essere dei buoni mediani, ma giocare al fianco di un Anguissa in grande condizione e sapiente dal punto di vista tattico, dimostrano di essere solidi; e poi c’è Petagna, che sarà importante per questa squadra, anche se resta il rammarico, in quanto, non può giocare tanto con Osimhen.

Ma, alla fine, il Napoli dimostra di avere la caratteristica che supera il singolo: il carattere. E senza carattere, non si va avanti.

