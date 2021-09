Tuttosport – Napoli-Juventus, grana sudamericani per Allegri: quanti big verso l’esclusione!

L’edizione odierna di Tuttosport parla della sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Juventus, con la questione sudamericani ancora da risolvere.

Infatti, come riportato dal quotidiano, i cinque sudamericani (Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Cuadrado) che torneranno in bianconero per la sfida del Maradona saranno tutti impegnati nelle prime ore del mattino italiano di domani. Da giorni, ci si interroga sulle tempistiche dei loro rientri, che sono previsti – al momento – per venerdì fra tardo pomeriggio e sera.

La palla, poi, passerà a Massimiliano Allegri che difficilmente cambierà idea decidendo di utilizzare qualcuno dei calciatori che rientrerà venerdì nella gara contro il Napoli.

Quanto a Dybala, la situazione è ancor più particolare: salutata l’Argentina, la Joya prenderà un volo privato e la Juventus s’ aspetta che il giocatore sia in Italia entro la prima serata, quando gli altri compagni di squadra avranno già preso il volo per Napoli. In Argentina il charter con gli “italiani” a bordo (Musso, Lautaro Martinez e Correa decollerà da Buenos Aires con scalo a Madrid intorno alle 16.30, da lì altro aereo in direzione Milano. Al momento non è stato comunicato nulla su ciò che sarà di lui da venerdì sera in poi: è dura che parta per Napoli, probabile che resti a Torino per prepararsi alla Champions e

riabituarsi al fuso europeo.