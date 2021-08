Gazzetta: Elmas scalpita e scalza Fabian per il match contro il Venezia

Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, l’ottima condizione di Eljif Elmas potrebbe convincere Spalletti a puntare su di lui già per Napoli-Venezia:

“C’è un aspetto che potrebbe aver convinto l’allenatore a dare spazio alle qualità di Elmas: la sua duttilità. In effetti, né Ancelotti né Gattuso, in precedenza, avevano saputo valorizzarne le qualità. Spalletti ha iniziato a provarlo nella mediana a tre o nel tridente offensivo, esaltandone le capacità sia in fase di costruzione sia in quella realizzativa. Così, da comprimario da far crescere, il nazionale della Macedonia del Nord ha scalato più di qualche posizione nelle gerarchie del tecnico”.

Elmas si giocherà il posto da titolare con Fabian, scrive la Rosea:

“Oggi, è sicuramente in concorrenza con Fabian Ruiz per un posto nella formazione titolare che, domenica sera, affronterà il Venezia al Maradona, nell’esordio in campionato. Ci sta pensando, Spalletti, invogliato anche dal ritardo di condizione evidenziato dal centrocampista spagnolo in questa fase di preparazione. Elmas, invece, va a mille”