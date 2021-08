Il Mattino: il futuro del Napoli è nelle mani di Meret

L’alternanza è finita. Alex Meret è il portiere titolare del Napoli, e giocherà tutte le partite di campionato, come ha scritto oggi Il Mattino:

“Numero uno: Meret. Patti chiari, si parte così. Lui giocherà in campionato, l’altro l’ Europa League. Almeno in partenza. Un titolare e una riserva, Ospina”.

Gli agenti di Meret hanno già discusso anche del rinnovo con il Napoli, scrive Il Mattino:

“La gerarchia, in ogni caso, è precisa, poi ora tocca a Meret – che per due giorni è stato coccolato dai suoi manager, Andrea e Federico Pastorello che hanno gettato le basi a Castel Volturno per il rinnovo con il Napoli – dimostrare di meritarsi il posto tra i pali azzurri. La premessa è stata chiara: resta solo se gioca con continuità. E sarà così”.