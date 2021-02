Il Roma: Gattuso si è messo a specchio sperando in Lozano, ma non si vince senza tirare

Senza tirare è impossibile segnare, e quindi vincere. È un’evidenza, ma vista la partita condotta ieri sera del Napoli al Maraodna sembra doveroso sottolinearlo. Gennaro Gattuso può portare a casa il risultato, di certo non la prestazione.

Lo ha scritto Il Roma:

“Alla fine lo 0-0 con l’Atalanta dà la possibilità a Ringhio di giocarsi la finale del trofeo tricolore nella gara di ritorno di mercoledì prossimo a Bergamo. Là, però, servirà a poco difendersi solo come è successo iersera allo stadio Maradona. Per poter passare il turno si dovrà firmare almeno una rete evitando di incassarla. Solo così gli azzurri potranno giocare la seconda finale consecutiva”.

In realtà, nessun calciatore del Napoli ha quasi mai tirato in porta, sottolinea Il Roma:

“Si è messo a specchio Rino sperando di poter sfruttare la profondità di Lozano. Ma il messicano è finito nella rete della difesa orobica e non ha mai calciato in porta. In verità non lo ha fatto nessuno. Gollini ha dovuto deviare in angolo solo un tiro di Insigne ad inizio gara. Per il resto è rimasto a guardare. Il Napoli si è praticamente consegnato ai nerazzurri dimenticando tutto quello che di buono aveva fatto vedere ad ottobre scorso quando vinse 4-1 passeggiando”.