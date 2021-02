Tuttosport – Gattuso elogia solo la difesa, scelte obbligate in avanti

Gennaro Gattuso ha commentato il pareggio per 0-0 contro l’Atalanta dopo la fine della partita.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, il tecnico ha precisato che in avanti gli azzurri hanno fatto poco e avrebbero dovuto creare molti più pericoli. Il modulo deriva anche dal fatto di non poter spremere sempre gli stessi visti i ritmi incessanti di gioco, ogni tre giorni si è in campo. Petagna ha bisogno di rifiatare e Lozano può giocare nel ruolo di prima punta.

Il tecnico non ha chiuso le porte del futuro per quanto riguarda questo modulo, che potrebbero essere riproposto nel breve tempo possibile o nel futuro. Dipenderà dall’avversario che si affronta, questo è poco ma sicuro.

Testa al Genoa, Gattuso pensa già alla prossima.