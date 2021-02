Il Roma – Gasperini bloccato dal Napoli, il tecnico non si aspettava una mossa

Gasperini ha confidato ai microfoni della Rai di non aspettarsi un’impostazione del Napoli tale da bloccare i suoi.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, il tecnico si è mostrato fiducioso dopo il pareggio di ieri. “Il Napoli è una buona squadra”, ha affermato subito dopo la fine del match. Non si aspettava che gli azzurri si chiudessero a riccio per tentare di ripartire e fare male alla Dea, è stata una mossa inedita di Gattuso che ha spostato gli equilibri.

Il tecnico ha ammesso di essere stato ingabbiato dalla tattica dei padroni di casa ma rimane fiducioso per il ritorno. Sulla formazione esplica il pensiero di molti allenatori, secondo i quali giocare ogni tre giorni è massacrante e vanno fatte delle scelte volta per volta.

Gianpiero Gasperini lancia il grido di battaglia per il ritorno.