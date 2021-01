“Sparisce quando dovrebbe inventare qualcosa”, i quotidiani distruggono Zielinsk

Nonostante fosse reduce da un filotto di ottime prestazioni, e aveva trovato per la prima volta continuità, ieri Piotr Zielinski è stata una delle note stonate del Napoli.

Le pagelle dei quotidiani di oggi sono infatti piene di insufficienze:

Il Mattino 5

“Elegante ma poco efficace, Bentancur lo argina, copre il campo da sinistra verso destra ma sono pochi i presupposti della pericolosità. Non illumina quasi mai”.

Il Corriere dello Sport 5

“Prestazione anonima. Poco cercato, non si fa mai trovare tra le linee e non punge. Poteva e doveva essere l’uomo capace di impensierire la difesa bianconera e invece né crea né conclude. Una delusione”.

La Gazzetta dello Sport 5

“Balla nella trequarti e in fase difensiva fa la mezzala per intercettare le imbucate per McKennie. Un tempo da compitino, poi nella ripresa quando dovrebbe inventare qualcosa scompare e fallisce il suo esame di maturità”.

Il Corriere della Sera 5,5

“Si rende utile nella trincea dei centrocampisti, ma quando c’è da attaccare non fa valere la sua tecnica”.