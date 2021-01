Il Mattino: Il Napoli è una squadra fragile e con limiti di personalità. È una disfatta

Contro lo Spezia il Napoli è crollato precipitosamente. La squadra di Gattuso ha creato moltissime occasioni da rete, ma è finita per concedere allo Spezia la vittoria anche in superiorità numerica.

Oggi Il Mattino ha commentato duramente la brutta sconfitta del Napoli:

“Il Napoli fa un autentico harakiri: sconfitta clamorosa contro lo Spezia in rimonta e con il secondo gol preso in superiorità numerica con gli ospiti in dieci uomini per l’espulsione a Ismajli, arrivata 4 minuti prima, per doppia ammonizione. Un’autentica disfatta per gli azzurri. Per l’ennesima volta vengono fuori tutti i limiti della squadra di Gattuso incapace di avere un rendimento costante: una formazione umorale che passa da prestazioni esaltanti come quella di Cagliari a altre totalmente da cancellare come questa contro lo Spezia”.

Secondo Il Mattino, alcuni problemi derivano anche da limiti di personalità:

“Una squadra fragile caratterialmente e che mostra grandi limiti di personalità: spreca tantissimo al tiro e si fa sorprendere nelle uniche vere occasioni degli avversari. Una prova bruttissima, quinto ko in campionato, il terzo casalingo e il primo contro una piccola e Napoli di nuovo fuori dalla zona Champions League. Stavolta pesano eccome le assenze in attacco di Mertens e Osimhen: Lozano è generoso ma da centravanti, nella posizione diversa dove l’ ha schierato Gattuso, non fa male e non concretizza”.