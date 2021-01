Il Giornale: Juve e Milan hanno dato una lezione ai furbetti del protocollo

Nonostante le positività al coronavirus di diversi giocatori – nell’una come nell’altra squadra –, Milan-Juventus si è giocata. Questa è stata per molti una lezione di protocollo ai cosiddetti “furbetti”.

Ne ha scritto oggi Il Giornale:

“Comunque sia, cosa fatta capo ha. A distanza di una quindicina di giorni dalla decisione del Coni, Milan e Juventus hanno però dato una lezione ai furbetti del protocollo: chapeau”.

Il Giornale riassume anche la vicenda tra i primi gradi di giudizio e il terzo, quello del CONI:

“Il Napoli dice la cronaca era pronto a salire sull’ aereo per raggiungere Torino e sfidare la Juventus lo scorso 4 ottobre: l’intervento dell’Asl, in seguito alla positività di Elmas e Zielinski, aveva però bloccato la trasferta intimando agli azzurri di non lasciare la Campania e di entrare in isolamento fiduciario. Erano quindi seguiti i primi due gradi di giudizio sportivo che confermavano il 3-0 a tavolino inflitto alla società partenopea, penalizzata di un ulteriore punto. Quindi, la tappa che aveva portato al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni: verdetto ribaltato e partita da disputare, non si sa ancora quando. Alle altre società non restava che prendere atto, storcendo il naso e non nascondendo nemmeno il fastidio per quanto accaduto“.