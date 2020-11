«Non abbiamo bisogno di questa partita per capire chi siamo»

Le polemiche dopo la sconfitta contro il Sassuolo non hanno scalfito Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli ha detto che la sua squadra è «sulla strada giusta» e che quella contro il Rijeka non sarà la gara della verità.

Ne scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, dando seguito alle parole di Gattuso:

“Il riscatto del Napoli non passa attraverso l’Europa League, perché il Napoli non ha la necessità di riscattare nulla. «Non abbiamo bisogno di questa partita contro il Rijeka per capire chi siamo, visto che lo sappiamo già», Rino Gattuso si mette davanti alla sua squadra, quelle che nelle ultime 4 gare ne ha perse due, vincendone altrettante e che ha segnato solo 3 gol subendone 4. Un andamento ben differente dall’inizio della stagione: 3 vittorie su 3, con 12 gol all’attivo e solo uno subito”.