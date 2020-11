Tuttosport specifica che il Napoli ha voluto effettuare la rifinitura a Castel Volturno. Il club è partito ieri poi alla volta della Croazia: in conferenza Ringhio ha spiegato che trattasi di un’abitudine del tecnico, ovvero effettuare l’ultimo allenamento in casa propria prima di mettersi in viaggio.

Nulla di clamoroso: non è stata una scelta motivata dall’epidemia che ha colpito massicciamente anche il club croato, aspetti che il tecnico calabrese ha voluto specificare.