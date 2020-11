Un anno fa ci fu uno degli episodi più negativi da ricordare in casa Napoli. Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, quel giorno i calciatori ammutinarono dopo la gara contro il Salisburgo e si rifiutarono di andare in ritiro: fu l’inizio della fine. Da lì a poco sarebbe arrivato anche mister Gattuso, dopo non troppo tempo insomma.

Da quell’episodio, ovviamente, derivarono tante conseguenze collaterali: le multe per i calciatori, in primis, segnarono l’attrito tra calciatori e dirigenza che si sarebbe risolto poi solamente dopo diversi mesi.

Ad oggi, invece, il gruppo azzurro è più unito di prima e la compattezza interna deriva anche e soprattutto dal grande lavoro di Rino Gattuso.