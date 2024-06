Sky – Croazia-Italia, decisa la formazione

Dentro o fuori. Dopo la sconfitta con la Spagna, l’Italia si gioca la permanenza a Euro 2024 contro la Croazia.

Nel frattempo, come rivelato da Sky, sono stati decisi gli uomini. Il sistema di gioco scelto da Spalletti contro i croati in fase difensiva dovrebbe essere il 4-1-4-1. Difesa a 4 dunque con Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori e Darmian. Jorginho dietro a Cambiaso-Cristante-Barella e Chiesa. Unica punta Retegui. In fase di impostazione invece il modulo può diventare un 3-4-2-1, con Cambiaso e Darmian sulle fasce, e Barelle con Chiesa dietro a Retegui

Ricordiamo che contro la Croazia basta il pari per ottenere il secondo posto nel gruppo B. Una vittoria migliorerebbe anche il pessimo bilancio azzurro contro le nazionali top nei tre anni successivi al trionfo di Wembley: 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte in 12 confronti.