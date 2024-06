CdS – Conte pronto alla nuova esperienza: il programma dell’arrivo in città

Mentre si prepara ad accogliere il nuovo acquisto Rafa Marin, l’allenatore del Napoli Antonio Conte è pronto alla presentazione ufficiale di mercoledì prossimo a Palazzo Reale a Napoli, a piazza Plebiscito.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta il programma per l’arrivo a Napoli del tecnico: “Deve lavorare, Antonio Conte, e lo sta già facendo a distanza mentre in teoria sarebbe in vacanza a Porto Cesareo, in Salento (ombrellone in seconda fila per non dare troppo nell’occhio, dice il Quotidiano di Puglia). Martedì arriverà a Napoli con la famiglia al seguito, serata in hotel e cena, prima della grande presentazione di mercoledì alle 15.15 a Palazzo Reale, nel Teatro di Corte”.