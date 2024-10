Il giornalista Tony Damascelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, soffermandosi sul Napoli e su Conte:

“Conte ci sta raccontando da un po’ di tempo una piccola grande bugia. Ci ha ripetuto più volte che quello del terzo scudetto sia stato quasi un miracolo, ma non è affatto così. Gli insuccessi dell’anno scorso rappresentano la vera eccezione per una squadra come il Napoli, non deve fare il furbo, le aspettative sono altissime“.