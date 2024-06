Italia, allenamento mattutino alla vigilia: le ultime su Dimarco

L’Italia prepara la sfida con la Croazia di domani a Lipsia. Gli azzurri sfideranno la nazionale del nerazzurro Pasalic (che ha espresso parole di elogio per Spalletti) nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024. Nel giorno della vigilia, c’è stata una seduta di allenamento mattutina per i ragazzi di Spalletti prima di partire per Lipsia. Ancora differenziato per Federico Dimarco, poi una parte in gruppo: l’interista ha rimediato un trauma contusivo durante la sfida contro la Spagna. Resta un’incognita la sua convocazione per domani, magari può partire dalla panchina.