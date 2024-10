L’ex calciatore, Antonio Cassano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Viva el Futbol, soffermandosi sull’Inter e sulla sua possibile antagonista nella corsa al titolo:

“L’Inter è la squadra più forte in Italia, ma non gioca bene. Adesso deve giocare una partitaccia contro la Juventus mentre il Napoli avrà il Lecce. Occhio, Conte è in missione. Il Napoli non è quello di Spalletti ma l’Inter deve stare molto attenta”.