Secondo il quotidiano spagnolo ‘El Nacional’, Marcus Rashford ha richiesto la cessione dal Manchester United, nonostante il contratto in scadenza nel 2028.

L’attaccante, insoddisfatto dei recenti risultati del club, è alla ricerca di una nuova avventura.Club come Aston Villa e Marsiglia sono interessati, ma il Napoli sembra essere in prima linea, con Antonio Conte che spinge per il suo ingaggio. Rashford potrebbe formare un attacco temibile insieme a Lukaku e Kvaratskhelia.