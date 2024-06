TMW – Napoli, il punto sul mercato: gli obiettivi dei tre reparti

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, ha scritto un lungo editoriale su Tuttomercatoweb in cui ha fatto il punto sul Napoli: “Anche il Napoli è in grande movimento. I riflettori sono puntati sulla difesa dove il primo acquisto è già stato fatto. Rafa Marin potrà sicuramente dare una mano in un settore dove gli azzurri continuano a lavorare in maniera concreta. Il primo nome della lista rimane Buongiorno, anche se come già detto il Torino vuole almeno 45 milioni di euro. E su queste basi non è facile venire a capo della situazione. Il Napoli però non molla e continua a tenere calda la pista. Un altro nome da tenere sempre presente è quello di Hermoso, che il 30 giugno si libererà a parametro zero dall’Atletico Madrid. Il Napoli sta facendo le sue riflessioni anche in altre zone del campo. Per quanto riguarda l’attacco al momento non si registrano novità sul fronte Osimhen. Per ora però ci sono stati tanti interessamenti senza passi avanti significativi. L’Arsenal sembrava pronto a fare un tentativo ma allo stato attuale sta pensando anche ad altre soluzioni. Una di queste è rappresentata da Gyokeres dello Sporting Lisbona. In caso di partenza del nigeriano l’opzione Lukaku diventerebbe quella con più chance. Conte è da sempre un suo grande estimatore. E per questo Romelu rappresenterebbe una primissima scelta. Il Napoli sta cercando anche un esterno e tra le opzioni c’è Spinazzola, che a questo punto, salvo sorprese, lascerà la Roma. Già in settimana ci dovrebbero essere nuovi contatti”.