CdS – Kvara, offerta monstre del PSG al georgiano: la risposta del Napoli

Il Napoli deve sciogliere il caso Kvara nel più breve tempo possibile, soprattutto in considerazione dell’offerta monstre che il PSG, impareggiabile dal club azzurro, che però alza il muro e dichiara incedibile il georgiano.

Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello. Dopo la fine dell’Europeo bisognerà intensificare i dialoghi per il prolungamento di contratto e contestuale aumento di stipendio. Non c’è la volontà di ascoltare offerte altrui, ma solo di far valere la propria idea con l’esterno georgiano ed il suo entourage.

A riportare il tutto è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Tutto dipende dal cammino della nazionale georgiana. I due, comunque, hanno già parlato dopo l’ultima bufera: il Paris Saint-Germain offre un contratto di 4/5 anni a 11 milioni a stagione, ma il muro è altissimo e non sarà mai scalfito. Il Napoli non lo cederà e lo ha anche annunciato con un comunicato stampa. De Laurentiis non retrocede, non si smuove anche al cospetto dei 110 milioni offerti dal PSG: punto”.